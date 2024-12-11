Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 21:57

Путин проведет совещание с членами правительства

Основной темой станет развитие угольной отрасли

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду, 11 декабря, в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет развитие угольной отрасли. С докладами выступят Министр энергетики Сергей Цивилев, Министр транспорта Роман Старовойт, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Илья Сердюк", - говорится в сообщении.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Владимир Путин Антон Силуанов Максим Решетников Роман Старовойт Сергей Цивилев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор обнаружил в продаже аромаингаляторы с незаконно полученными документами

Роспотребнадзор обнаружил в продаже аромаингаляторы с незаконно полученными документами

Что произошло за день: вторник, 10 декабря

Кабмин утвердил перечень госучреждений, которые могут проводить экзамен для иностранцев

Эксперт ждет сокращения российского рынка автобусов в 2025 году на 25-40%

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует

В первом чтении принят проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Проект об отмене запрета "Талибана" в РФ принят Думой в первом чтении

Проект об отмене запрета "Талибана" в РФ принят Думой в первом чтении

Путин поддержал идею главы СПЧ ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Путин поддержал идею главы СПЧ ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Комитет Думы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Комитет Думы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Дума одобрила поправки о 3%-ном отчислении с дохода от показа рекламы в интернете

Дума одобрила поправки о 3%-ном отчислении с дохода от показа рекламы в интернете
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии77 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });