Путин проведет совещание с членами правительства

Основной темой станет развитие угольной отрасли

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду, 11 декабря, в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет развитие угольной отрасли. С докладами выступят Министр энергетики Сергей Цивилев, Министр транспорта Роман Старовойт, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Илья Сердюк", - говорится в сообщении.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.