Правительство поддержит субсидиями мелиорацию в 15 регионах РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит Минсельхозу из резервного фонда средства на субсидирование мероприятий по проведению гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также известкования кислых почв на пашне.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, рассмотрение соответствующего распоряжения включено в повестку дня заседания кабмина, назначенного на среду.

Распоряжение предусматривает государственную поддержку аграриев для проведения в 15 регионах дополнительных мелиоративных работ на площади 9,54 тыс. га.