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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 21:57

Шадаев расскажет сенаторам о доступности коммуникационных услуг для населения

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании Совета Федерации в среду расскажет о мерах по повышению доступности коммуникационных услуг для граждан.

Министр выступит перед сенаторами в рамках "правительственного часа".

Совет Федерации также рассмотрит закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", уточняющий порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы. Авторами документа стали сенаторы РФ Лилия Гумерова, Екатерина Алтабаева, Людмила Скаковская.

Среди вопросов повестки также значатся поправки в федеральный конституционный закон "О военном положении", связанные с совершенствованием обеспечения безопасности деятельности госорганов в условиях военного положения.

Кроме того, сенаторы обсудят законы о ратификации соглашения с Алжиром о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, об урегулировании правового статуса государственных концернов и корпораций, зарегистрированных в ДНР до включения ее в состав РФ, об ужесточении наказания для коллекторских агентств и кредиторов за незаконные действия в отношении должников.

Максут Шадаев Минцифры Совет Федерации
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