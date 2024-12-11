Вице-премьер Белоруссии проведет переговоры с РФ по сотрудничеству в нефтяной отрасли

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии уполномочило заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича провести переговоры по сотрудничеству с Россией в нефтяной отрасли.

Соответствующее постановление Совета Министров республики от 5 декабря 2024 г. №898 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Согласно документу, Совмин уполномочил Каранкевича на проведение переговоров по проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Белоруссии и правительством РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Также заместитель премьер-министра уполномочен подписать этот документ при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.