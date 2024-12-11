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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

РФ будет исходить из конкретных поступков в своей позиции по "Хайят Тахрир аш-Шам"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россия при принятии решения об исключении группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ) из списка запрещенных организаций будет исходить из конкретных шагов этой организации, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Исходить надо из конкретных дел, конкретных поступков, проявлений деятельности. Из этого надо исходить. А как можно говорить в теории, в целом? Это вполне конкретные вещи, которые будут подразумевать конкретную их оценку", - сказала Захарова на брифинге в среду, отвечая на вопрос о том, какова вероятность исключения "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка запрещенных в РФ организаций.

Комментируя по просьбе журналиста то, какие шаги Россия планирует предпринять для сохранения своего политического и экономического присутствия в Сирии, официальный представитель МИД сообщила, что Россия поддерживает контакты с различными политическими деятелями и силами в Сирии.

"Что касается конкретных шагов - в первую очередь нужно дождаться институциализации власти в Дамаске, потому что этот процесс только сейчас запустился. Только сейчас начинают проявляться властные органы, которые заявляют о своих полномочиях, поэтому весь мир следит за тем, как в Сирии сформируется некая власть. В дальнейшем можно будет перейти к практической части этого вопроса", - отметила она.

МИД РФ Мария Захарова
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