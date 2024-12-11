Законопроект о смягчении административной нагрузки на нефтяников принят в I чтении

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает нефтяные компании от предоставления налоговикам отчетности о том, на каком основании они не платят экспортную пошлину, так как с 1 января 2024 года в рамках завершения налогового маневра пошлина на нефть обнулена для всех экспортеров.

Законопроект № 718154-8 в сентябре внесло в парламент правительство.

Законопроект предлагает внести поправку в закон "О таможенном тарифе" для упрощения процедур при экспорте нефти. В связи с завершением "налогового маневра" и обнулением с 1 января 2024 года нефтяных экспортных пошлин документ исключает из закона норму о том, что от экспортных таможенных пошлин освобождается нефть сырая, газовый конденсат природный, газ природный сжиженный, добытые при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья. В перечне освобождаемых от экспортных пошлин товаров (добытых при разработке новых морских месторождений) остался газ природный в газообразном состоянии, широкая фракция легких углеводородов.

В пояснительной записке говорится, что в рамках завершения "налогового маневра" в нефтяной отрасли с 1 января 2024 г. обнулились ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую (группа кодов 2709 00 ТН ВЭД ЕАЭС). В свою очередь, в соответствии с постановлением правительства действуют нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении газового конденсата (код 2709 00 100 1 ТН ВЭД ЕАЭС) и газа природного сжиженного (код 2711 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). "Сохранение указанных товаров в перечне товаров, освобождаемых от таможенных пошлин с выдачей соответствующих подтверждений, представляется избыточным", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что его цель - снизить административную нагрузку участников ВЭД, вынужденных предоставлять избыточные документы для подтверждения освобождения от таможенных пошлин.

Как отметила в Госдуме 11 декабря замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко, законопроект носит технический характер.

Ранее сообщалось, что ряд нефтяных компаний обратились в правительство и Госдуму с письмом, в котором говорилось, что несмотря на завершение налогового маневра и обнуление пошлин, у правительства остается право вводить ненулевые экспортные пошлины на нефть на срок до 6 месяцев в соответствии с пунктом 6.2 статьи 3.1 закона о таможенном тарифе. Нефтяные компании просили гарантировать в принимаемом законе неприменение введения пошлин для новых морских месторождений и плательщиков НДД. Комитет по бюджету также рекомендовал учесть это замечание ко второму чтению законопроекта.