Правительство РФ разрабатывает сервис выдачи взаимосвязанных лицензий

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует в следующем году запустить сервис, позволяющий по одному заявлению получать несколько взаимосвязанных лицензий и разрешений, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.

Сейчас для получения нескольких взаимосвязанных лицензий и разрешений необходимо подавать несколько заявлений, напомнил Григоренко. "Мы предлагаем в следующем году запустить сервис, чтобы через одно заявление можно было получать несколько услуг", - сказал он.

Кроме того, зампред напомнил о планах правительства ввести автопродление лицензий и различных разрешений для бизнеса, который соответствует регуляторным требованиям.

"Мы сейчас вводим проактивный формат, который предполагает, что если бизнес соответствует всем регуляторным требованиям, государство само соберет все необходимые документы и проактивно предложит продлить лицензию или разрешения", - сказал Григоренко.

По его словам, в тестовом режиме в этом году одно разрешение уже было выдано, в следующем году практику планируется расширять.

Ранее в правительстве РФ озвучивали идею сделать действие ряда лицензий бессрочной. В ноябре 2021 года заместитель руководителя аппарата кабмина Ольга Чепурина высказывала мнение, что действие лицензий в большинстве случаев должно быть бессрочным, так как их переоформление каждые два-три года "чрезмерно".