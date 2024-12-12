Попова сказала об отсутствии доказательств утечки COVID из лаборатории

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очевидных данных о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, нет.

"Очевидных каких-то доказательных данных, доказывающих эту ситуацию, не представлено, их нет", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос на полях V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

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