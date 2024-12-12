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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Бывший топ-менеджер Финпромбанка приговорен к шести годам за хищение 8,6 млрд рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего замдиректора департамента кредитных операций Финансово-промышленного банка Александра Лаврентьева по делу о растрате, сообщила Генпрокуратура.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лаврентьева к шести годам лишения свободы со штрафом в размере более 1 млн рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - сказано в пресс-релизе.

Суд также удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов к Лаврентьеву в полном объеме.

Бывший топ-менеджер банка признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

"В суде установлено, что Лаврентьев, действуя в составе организованной группы, в которую входили лица из числа акционеров, контролирующих кредитную организацию и принадлежащее ей имущество, выступил в роли представителя банка при заключении сделок, беспрепятственно подписывая безвозвратные кредитные договоры с заемщиками без надлежащего обеспечения", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Лаврентьев и другие участники группы "приняли активное и непосредственное участие в хищении денежных средств банка на общую сумму не менее 8,6 млрд рублей путем организации заключения договоров купли-продажи ценных бумаг с подконтрольной зарубежной компанией, а также договоров на выдачу физическим лицам крупных заведомо невозвратных кредитов".

Финпромбанк лишился лицензии в сентябре 2016 года. Банк России тогда отметил, что банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами "в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток".

Дело о многомиллиардном хищении средств банка было возбуждено осенью 2017 года.

Александр Лаврентьев Генпрокуратура Финпромбанк Мещанский суд
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