Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Названы самые популярные города России для посуточной аренды жилья на Новый год

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сервис "Домклик" Сбербанка составил рейтинг самых востребованных городов России для посуточной аренды жилья на предстоящие новогодние праздники, сообщает пресс-служба Сбера.

"Самым востребованным городом для туристов в новогодние праздники стала Москва: на долю российской столицы приходится почти 20% всех забронированных квартир. Медианная ставка посуточной аренды в Москве достигает 6,8 тысячи рублей. (...) На втором месте рейтинга - Казань с долей 16%. На третьем - Санкт-Петербург (14%). Примечательно, что медианная арендная ставка в этих городах одинакова - 5,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Также в десятку вошли Нижний Новгород (5,6%, 4,5 тысяч рублей), Кисловодск и Тюмень (по 3,6%, 4 и 3,3 тысячи рублей соответственно), Сочи (2,7%, 5,5 тысяч рублей), Екатеринбург (2,6%, 4 тысячи рублей), Краснодар (1,9%, 3,5 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону (1,6%, 3,5 тысяч рублей). Всего на вышеперечисленные города приходится более 70% всех бронирований посуточных квартир в новогодние праздники.

По словам директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи, медианная ставка посуточной аренды жилья в этот период составляет около 4,9 тысячи рублей, а медианный срок аренды - четыре дня.

Для составления рейтинга аналитики собрали данные по числу бронирований квартир за период с 29 декабря по 8 января и посчитали долю по каждому городу, выделив лидеров. В расчет принимались данные на 9 декабря 2024 года по квартирам, которые были забронированы через сервис "Домклик24".

Домклик Сбербанк Алексей Лейпи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сервисам в РФ могут запретить показывать фильмы без прокатного удостоверения

Штрафы за повторно выявленную езду без полиса ОСАГО повысят до 3-5 тыс. рублей

Экорейтинг регионов выявил отличников и проблемные субъекты РФ

Экорейтинг регионов выявил отличников и проблемные субъекты РФ

Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Украиной

Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января

Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января

В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

В Думе заявили, что проекты по оздоровлению Волги и сохранению Байкала не достигли целей

В Думе заявили, что проекты по оздоровлению Волги и сохранению Байкала не достигли целей

"Аэрофлот" ожидает поставку первых МС-21 с 2026 года

"Аэрофлот" ожидает поставку первых МС-21 с 2026 года
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии91 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5539 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });