Названы самые популярные города России для посуточной аренды жилья на Новый год

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сервис "Домклик" Сбербанка составил рейтинг самых востребованных городов России для посуточной аренды жилья на предстоящие новогодние праздники, сообщает пресс-служба Сбера.

"Самым востребованным городом для туристов в новогодние праздники стала Москва: на долю российской столицы приходится почти 20% всех забронированных квартир. Медианная ставка посуточной аренды в Москве достигает 6,8 тысячи рублей. (...) На втором месте рейтинга - Казань с долей 16%. На третьем - Санкт-Петербург (14%). Примечательно, что медианная арендная ставка в этих городах одинакова - 5,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Также в десятку вошли Нижний Новгород (5,6%, 4,5 тысяч рублей), Кисловодск и Тюмень (по 3,6%, 4 и 3,3 тысячи рублей соответственно), Сочи (2,7%, 5,5 тысяч рублей), Екатеринбург (2,6%, 4 тысячи рублей), Краснодар (1,9%, 3,5 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону (1,6%, 3,5 тысяч рублей). Всего на вышеперечисленные города приходится более 70% всех бронирований посуточных квартир в новогодние праздники.

По словам директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи, медианная ставка посуточной аренды жилья в этот период составляет около 4,9 тысячи рублей, а медианный срок аренды - четыре дня.

Для составления рейтинга аналитики собрали данные по числу бронирований квартир за период с 29 декабря по 8 января и посчитали долю по каждому городу, выделив лидеров. В расчет принимались данные на 9 декабря 2024 года по квартирам, которые были забронированы через сервис "Домклик24".