Российский эксперт заявил о вероятном сохранении военных баз в Сирии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Москва, по всей видимости, сохранит свое военное присутствие в Сирии, полагает профессор МГИМО, эксперт в области военной конфликтологии и геостратегического прогнозирования Евгений Никитенко.

"Российское военное присутствие в Сирии, по многим признакам, как мне представляется, будет сохранено. Такое развитие событий вполне логично исходя из того, какие сигналы исходят из кругов, которых ранее называли сирийской вооруженной оппозицией. Недавние высказывания одного из деятелей этих кругов в пользу хороших отношений с Москвой - яркий тому пример", - сказал Никитенко в четверг "Интерфаксу".

"Новая власть в Сирии, процесс формирования которой в настоящее время начинается, скорее всего, в своей внешней политике может обозначить определенный баланс с учетом позиций таких игроков, как Турция, Соединенные Штаты и Россия", - отметил собеседник агентства.

По мнению аналитика, новые сирийские власти, по всей видимости, склоняются к тому, чтобы рассматривать Москву не просто в качестве глобального игрока, но игрока, заинтересованного и способного оказывать поддержку стабильности в ближневосточном регионе. "И в это вполне вписывается наличие российских военных баз. Сохранение этих баз, по ряду моментов, соответствуют интересам тех сил, которые войдут во власть в Сирии", - сказал Никитенко.

"В пользу Москвы сейчас, насколько можно судить, работает ее репутация ответственного партнера как в борьбе с международным терроризмом, так и внешнего игрока, содействующего обеспечению безопасности, что было продемонстрировано неоднократно в виде того же Астанинского формата. Представители тогдашней сирийской оппозиции эти дипломатические шаги Москвы запомнили, и, полагаю, оценили", - сказал он.

"Разумеется, предстоят и проработка позиций и определенные консультации, но, опять же, с учетом многих факторов, логично ожидать, что российские военные базы в Сирии, с большой долей вероятности, будут сохранены", - отметил Никитенко