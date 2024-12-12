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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Минприроды призвало регионы не допускать перебоев с вывозом мусора в новогодние праздники

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Региональные власти должны контролировать работу в сфере обращения с отходами в новогодние праздники и оперативно реагировать в случае поступления жалоб от граждан на проблемы с вывозом мусора, заявил министр породных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"В новогодние каникулы в некоторых регионах могут случаться сбои с вывозом коммунальных отходов, чего нельзя допускать. Услуга по вывозу мусора обязана предоставляться стабильно и качественно; региональные власти должны контролировать работу в сфере обращения с отходами в новогодние праздники и оперативно реагировать, если от граждан поступят жалобы", - сказал Козлов на заседании в формате "инцидент", посвященном организации системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Его слова приводятся в сообщении пресс-службы Минприроды.

Причина возможного сбоя, как правило, комплексная: в праздники образование отходов значительно возрастает, а дорожная проходимость ухудшается. Суровые погодные условия негативно сказываются на работоспособности техники, сказано в сообщении. "Несмотря на это, обязанность регионального оператора и властей субъектов - не допустить образование большого скопления отходов на контейнерных площадках и, главное, рядом с ними", - отмечается в релизе.

По информации пресс-службы ведомства, отслеживать систематичность вывоза отходов и качество уборки контейнерных площадок позволит разработанное "Российским экологическим оператором" мобильное приложение для региональных операторов. Программа направлена на съемку контейнерных площадок до и после их опустошения; данные по собранным фотографиям анализируются искусственным интеллектом и направляются в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), привязываясь к точкам контейнерных площадок, которые внесены в систему.

"Для дополнительного контроля за чистотой площадок в режиме реального времени прорабатывается вопрос передачи данных с камер видеонаблюдения, направленных на контейнерные площадки, во ФГИС УТКО. Доступ к трансляции в тестовом режиме уже предоставили Нижегородская, Ленинградская, Мурманская и Ульяновская области", - говорится в сообщении.

Результаты работы региональных операторов в новогодние праздники обсудят в начале января 2025 года на специальном штабе.

Минприроды напоминает, что по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина штаб по организации обращения с ТКО теперь проходит на площадке Координационного центра правительства в формате "инцидент". Перед регионами поставлена задача - выстроить систему контроля за каждым процессом; для оказания поддержки подключены все необходимые органы власти и надзорные ведомства. Ход мероприятий курирует вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Александр Козлов Минприроды РФ
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