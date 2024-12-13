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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Петербург посвятит 2025 год 100-летию "Зенита"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - 100-летний юбилей футбольного клуба "Зенит" станет главной темой Петербурга в 2025 году, сообщил в ходе прямой линии губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг.

"В 2025 году будет год столетия футбольного клуба, который прославил и прославляет наш город. Мы постараемся как следует отметить юбилей "Зенита", - сказал губернатор.

Он сообщил, что юбилейная дата позволит популяризировать футбол среди взрослых и детей.

"Рассказ об этой дате позволит тысячам мальчишек и девчонок полюбить этот прекрасный, я считаю, самый красивый вид спорта, имя которому - футбол. И царь которого - футбольный клуб "Зенит" на берегах Невы", - отметил глава Петербурга.

2024 год был объявлен в Петербурге годом 300-летия СПбГУ.

"Зенит" - десятикратный чемпион России, один раз он выигрывал чемпионат СССР. Также клуб из Санкт-Петербурга становился триумфатором Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Сейчас он – один из лидеров РПЛ нынешнего сезона.

Александр Беглов Зенит Санкт-Петербург футбол
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