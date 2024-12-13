Возгорания возникли при атаке БПЛА во Владимирской области

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об уничтожении нескольких украинских беспилотников в регионе.

"Над Петушинским районом около 5:05-5:40 утра сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны. Жертв и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Позднее Авдеев отметил, что угрозы для населения нет. Штаб продолжит свою работу до полного выяснения обстоятельств и ликвидации последствий.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нейтрализации четырех украинских дронов самолетного типа над Владимирской областью.

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