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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

"Российский экологический оператор" предложил скорректировать нормативы накопления отходов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (ТКО) предложил пересмотреть нормативы по их накоплению, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, тема крайне актуальна, потому что на основе этих нормативов формируются тарифы, которые по итогу могут быть завышенными. Именно их платят граждане. Также на основе нормативов строится расчет количества ТКО в территориальных схемах, ошибки в которых влияют на определение мощностей проектируемых объектов инфраструктуры, сказано в сообщении.

"Например, завышение количества отходов может привести к недостаточной загруженности построенных мусоросортировочных заводов, что опять же потребует увеличения тарифа для граждан. А этого нельзя допускать", - отмечается в релизе.

Буцаев предлагает скорректировать постановление правительства РФ №1390 от 26 августа 2023 г. "О порядке определения нормативов накопления ТКО", в частности: распространить действие постановления не только на юрлиц, но и на жилой сектор, распространить нормативы накопления на медучреждения, поскольку вывозом медотходов класса А теперь будут заниматься региональные операторы, упростить процедуру корректировки нормативов с учетом данных весового контроля, сообщает пресс-служба РЭО.

Предложения главы РЭО поддержал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Гендиректор РЭО отметил, что ситуация с нормативами для юрлиц в регионах заметно хуже, чем с нормативами для физлиц. В некоторых регионах тариф велик, а в некоторых — необоснованно мал.


РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2019 года; единственный акционер - Минприроды РФ.

Денис Буцаев Российский экологический оператор РЭО
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