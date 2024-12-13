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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Нововоронежская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №5, отключенный автоматикой

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС вывела пятый энергоблок на 100% мощности, сообщает управление коммуникаций атомной станции в пятницу.

"12 декабря 2024 года в 18:00 (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион "Росатома") выведен на 100%-ю мощность. В сеть энергоблок был включен 11 декабря в 20:46 (мск)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 декабря в 10:50 энергоблок №5 Нововоронежской АЭС был остановлен действием автоматики в штатном режиме.

В настоящее время все энергоблоки – №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3775 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон в районе АЭС не изменялся и соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области в зимний период. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.

Нововоронежская АЭС
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