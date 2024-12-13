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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Российские системы ПВО за неделю сбили 279 дронов ВСУ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю сбили 279 украинских беспилотников, а также уничтожили восемь безэкипажных катеров вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 Vampire чешского производства, а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По словам военных, морская авиация и катера Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37633 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19775 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19549 орудий полевой артиллерии и минометов, 29190 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны
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