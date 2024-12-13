В Псковской области открылся первый в России центр православного добровольчества

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В городе Печоры открылся первый в России центр православного добровольчества "Путь добра"и, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Чин освящения центра на территории районного Дворца творчества детей и молодежи совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

"Митрополит Матфей и все собравшиеся ознакомились с устройством центра добровольчества и пообщались с первыми участниками мастер-классов, который в день открытия провел коллектив социально-культурного центра "Троицкий" при кафедральном соборе", - говорится в сообщении епархии.

Затем на территории центра началась акция "Ёлка желаний" от "Движения первых".

Проект по созданию центра православного добровольчества "Путь добра" в городе Печоры, стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" 2023 года и получил финансирование в размере 6,6 млн рублей.

В центре оборудована современная медиастудия, где молодые люди могут создавать контент, записывать видео, подкасты и заниматься другими творческими проектами.