Отбор проектов модернизации в энергетике предварительно прошли "Юнипро" и "ЭЛ5-Энерго"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Конкурентный отбор проектов модернизации в электроэнергетике (КОМмод) предварительно прошли три заявки, сообщает сайт конкурса.

Это два проекта ПАО "Юнипро" и один от ПАО "ЭЛ5-энерго".

"Юнипро" заявила проекты замены паровой турбины и генератора на Сургутской ГРЭС-2 с увеличением мощности до 830 МВт (+20 МВт), а также замену паровой турбины на Березовской ГРЭС (без изменения мощности - 800 МВт).

"ЭЛ5-Энерго" планирует провести комплексную замену паровой турбины, генератора и другого оборудования на Среднеуральской ГРЭС (мощность после реновации увеличится на 20 МВт, до 330 МВт).

Таким образом, в первой ценовой зоне отбор смогли пройти проекты на 1,16 ГВт (прирост мощности на 40 МВт), во второй - 800 МВт (без изменения мощности).

Все проекты планируется ввести после модернизации 1 декабря 2028 года.

Ценовые заявки принимались 12-13 декабря. "На этапе подачи технических параметров проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций для участия в КОММод-2028 в период с 27 по 29 ноября 2024 года подано 86 заявок в отношении 40 объектов от 21 потенциального участника отбора с суммарной максимальной мощностью проектов 9,16 ГВт", - сообщал ранее оператор.