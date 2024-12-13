Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Отбор проектов модернизации в энергетике предварительно прошли "Юнипро" и "ЭЛ5-Энерго"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Конкурентный отбор проектов модернизации в электроэнергетике (КОМмод) предварительно прошли три заявки, сообщает сайт конкурса.

Это два проекта ПАО "Юнипро" и один от ПАО "ЭЛ5-энерго".

"Юнипро" заявила проекты замены паровой турбины и генератора на Сургутской ГРЭС-2 с увеличением мощности до 830 МВт (+20 МВт), а также замену паровой турбины на Березовской ГРЭС (без изменения мощности - 800 МВт).

"ЭЛ5-Энерго" планирует провести комплексную замену паровой турбины, генератора и другого оборудования на Среднеуральской ГРЭС (мощность после реновации увеличится на 20 МВт, до 330 МВт).

Таким образом, в первой ценовой зоне отбор смогли пройти проекты на 1,16 ГВт (прирост мощности на 40 МВт), во второй - 800 МВт (без изменения мощности).

Все проекты планируется ввести после модернизации 1 декабря 2028 года.

Ценовые заявки принимались 12-13 декабря. "На этапе подачи технических параметров проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций для участия в КОММод-2028 в период с 27 по 29 ноября 2024 года подано 86 заявок в отношении 40 объектов от 21 потенциального участника отбора с суммарной максимальной мощностью проектов 9,16 ГВт", - сообщал ранее оператор.

Юнипро ЭЛ5-Энерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Минвод закрыт из-за снегопада

Суд отпустил главу пивоваренной компании "Трехсосенский" под залог в 50 млн рублей

Иноагентами признаны три художника

Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю вернули под контроль 3 населенных пункта в Курской области

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Член СПЧ Ионов сообщил о создании комитета по защите прав россиян в стране и за рубежом

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск семиместных универсалов Largus и версий Largus Cross

Кабмин РФ утвердил план мероприятий по снижению употребления алкоголя

Глава Минтруда считает, что вопрос о выходном дне 31 декабря пока не актуален

Глава Минтруда считает, что вопрос о выходном дне 31 декабря пока не актуален
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5551 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });