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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Каждый четвертый россиянин ожидает повышения достатка в 2025 году

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ожидание улучшения материального положения в следующем году считают обоснованными 26% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что наиболее оптимистичными в этом отношении оказались россияне в возрасте 18-30 лет (48%).

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Согласно опросу, более трети россиян (36%) ожидают, что их достаток не претерпит каких-либо изменений, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 41%.

Основания для ухудшения своего материального положения в данный период видят 15% россиян, наиболее пессимистичны в этом плане респонденты 46-60 лет (22%), отмечают социологи.

Оставшиеся 23% респондентов затруднились предположить, что будет происходить с их достатком в ближайший год.

Опрос проводился в 29 ноября по 1 декабря 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах в 53 регионах.

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ)
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