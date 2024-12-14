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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Сотрудникам федучреждений на Крайнем Севере назначат дополнительные надбавки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о стимулирующих дополнительных выплатах к зарплате сотрудникам федеральных учреждений на Крайнем Севере.

Стимулирующая выплата вводится в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере.

В сообщении в телеграм-канале кабмина отмечается, что новая выплата будет начисляться в процентах к окладу, ее размер будет зависеть от лимита фонда оплаты труда конкретного учреждения.

Доплату смогут получить сотрудники, заключившие трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трех лет. "Сделать это они смогут в течение шести лет со дня заключения трудового договора. Именно за это время происходит закрепление специалиста в учреждении, приобретение им опыта работы, повышение его эффективности и, соответственно, достижение более высокого уровня заработной платы", - уточняется в сообщении.

Крайний Север правительство
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