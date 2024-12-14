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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Пять человек отравились готовыми блинами в Забайкалье

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек отравились готовой продукцией в поселке городского типа Новая Чара Забайкальского края, сообщает региональный Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

Они ели блинчики, фаршированные печенью, которые купили у частного изготовителя.

Уточняется, что исследование продукции выявило золотистый стафилококк.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю, следователи проводит проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Роспотребнадзор Забайкальский край
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