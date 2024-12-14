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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Более 50 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики Дагестана восстанавливают электроснабжение свыше 50 тыс. жителей, нарушенное из-за ураганного ветра и снегопада, сообщается в телеграм-канале Минэнерго республики в субботу.

"В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 м/c) произошли технологические нарушения в электросетевом комплексе республики", - говорится в сообщении.

В результате частично без электричества оказались жители ряда районов Дагестана, а также Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска. Энергоснабжение большей части потребителей уже восстановлено, сообщает Минэнерго.

Завершить работы по восстановлению энергоснабжения оставшихся отключенных потребителей планируется до конца текущего дня.

Дагестан
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