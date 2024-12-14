Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над территорией РФ, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что БПЛА были уничтожены с 21:30 до 22:30 мск.