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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Опасность схода лавин объявлена в горных районах Северной Осетии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение по лавинной опасности объявлено на ближайшие дни в горных районах Северной Осетии, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Как говорится в сообщении, с 18:00 мск 15 декабря до 18:00 мск 16 декабря "в горных районах Республики Северная Осетия-Алания выше 2 000 м лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района".

Отмечается, что есть риск повреждения опор линий электропередач, домов, автодорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

Северная Осетия
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