За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 400 военнослужащих

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 400 военных, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1 256 боевых бронированных машин, 1 138 автомобилей, 314 артиллерийских орудий".

Также сообщается, что за все время боевых действий были уничтожены: 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области, а также отразили две контратаки.

В ведомстве сообщили, что пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Как заявили в Минобороны, "ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Ивашковский, Куриловка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Петрушовка и Поповка в Сумской области".