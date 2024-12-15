МЧС предупредило о риске подъема уровня воды в реках Краснодарского края

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение о возможном подъеме уровней воды в реках до опасных отметок объявлено в Краснодарском крае на ближайшие дни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с ожидаемыми осадками в период с 15 по 18 декабря на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Апшеронский район), юго-западных притоках р. Кубань (г. Горячий Ключ, Северский район), а также на реках территории Черноморского побережья от Анапы до Магри (Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше", - говорится в сообщении.

Жителей призвали к внимательности и осторожности.