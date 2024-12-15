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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:24

Теплоснабжение домов после аварии восстанавливают в Чебоксарах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают теплоснабжение ряда многоквартирных домов и соцобъектов в юго-западной части города Чебоксары (Чувашия), нарушенное из-за коммунальной аварии, сообщил глава города Владимир Доброхотов в своем телеграм-канале.

По его словам, авария в котельной, которая снабжает теплом юго-западный район города, произошла ночью. Теплоснабжение было временно прекращено в 69 многоквартирных домах и 21 административном здании.

"Повреждение в системе устранено к 10 часам, после чего началось заполнение системы теплоносителем", - написал Доброхотов.

Он добавил, что, по данным на вечер воскресенья, без тепла остаются 26 жилых домов.

"Два детских сада (№1 и №28) также временно остались без отопления. Родителей заблаговременно предупредили об этой ситуации", - написал глава города.

Он добавил, что котельная запущена. "Вижу жалобы на недостаточно теплую воду в домах. Это связано с тем, что система еще не вышла на полный рабочий режим", - проинформировал Доброхотов, добавив, что "работа продолжается, и температура воды вскоре придет в норму".

"Все будут работать круглосуточно - пока по каждому дому не будет получено подтверждение о поступлении тепла в батареи", - подчеркнул он.

Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", сейчас в Чебоксарах -10 градусов.

Чебоксары Чувашия
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