Калининградский аэропорт "Храброво" работает с перебоями из-за сильного ветра

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Калининградский аэропорт "Храброво" из-за сильного ветра не может принимать и отправлять самолеты в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэрокомплекса.

"В Калининградской области до 11 часов утра понедельника прогнозируется штормовой ветер. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, международный аэропорт "Храброво" продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Но в настоящий момент задерживаются три рейса из Москвы и пять из Санкт-Петербурга", - сказали в пресс-службе.

Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде.

В Калининградской области ранее объявили штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого могут достигать 25-29 м/с.

Предупреждая о шторме 15 декабря, губернатор региона Алексей Беспрозванных попросил земляков "без надобности" не выходить на улицу.

В понедельник он ввел свободное посещение во всех образовательных учреждениях региона.