Факультет журналистики МГУ назвал имя юбилейного стипендиата "Интерфакса"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Победителем ежегодного творческого конкурса на получение стипендии "Интерфакса" имени Бориса Грищенко, отмечающей в 2024 году 20-летие, стал студент четвертого курса факультета журналистики Московского государственного университета Ломоносова (МГУ) Александр Пименов. Об этом было объявлено в пятницу на "Дне практики" факультета.

Финалистами конкурса также стали Арина Шапарина (4-й курс) и Юлия Юткина (4-й курс).

"Наша стипендия - это, прежде всего, оценка репортерской работы, без которой журналистики не существует. Сегодня вокруг нас множество самопровозглашенных медиа, каждый считает себя полноправным создателем контента, и, чтобы сохранить свое место на рынке, СМИ необходимо поддерживать высокие стандарты работы, создавать качественные и грамотные материалы. И самое главное - уметь и хотеть задавать ньюсмейкерам правильные вопросы, чтобы работа приобретала ценность", - сказал заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Юрий Погорелый, объявляя итоги конкурса.

На звание "Стипендиата "Интерфакса-2025" году всего претендовали 23 студента, в их числе: Анастасия Черникова (4-й курс), Анна Бикаева (3-й курс), Валерия Вершинина (4-й курс), Виталий Крюков (4-й курс), Евгения Гура (3-й курс), Екатерина Ботусова (3-й курс), Екатерина Бурделова (4-й курс), Илона Гояева (2-й курс, магистратура), Ирина Романова (1-й курс, магистратура), Ксения Мешалкина (2-й курс), Леонилла Трубникова (3-й курс), Лилия Диас (4-й курс), Майа Шкапина (1-й курс, магистратура), Маргарита Казарян (3-й курс), Мария Козлова (3-й курс), Никита Башмаков (2-й курс), Полина Попова (4-й курс), Ринат Исмагилов (2-й курс), Ульяна Горелова (1-й курс, магистратуры), Юлия Мартынова (1-й курс, магистратуры).

Стипендия учреждена Группой "Интерфакс" на факультете журналистики МГУ в 2004 году для поощрения молодых журналистов, которые решили начать профессиональную карьеру в сфере информационной журналистики. Она носит имя известного репортера "Интерфакса" Бориса Грищенко и является старейшей ежегодной стипендией на факультете.

Стипендия "Интерфакса" - это самостоятельная выплата, не исключающая право студента на получение государственной стипендии, выплачивается в течение календарного года - с января по декабрь.

Конкурс на стипендию "Интерфакса" проводится ежегодно в начале учебного года. К участию допускаются студенты журфака МГУ очной формы обучения, каждый конкурсант должен предоставить на рассмотрение жюри не менее 20 опубликованных в СМИ авторских информационных заметок, подготовленных в период прохождения профессиональной практики. Решение о назначении стипендии принимается конкурсной комиссией из представителей МГУ и "Интерфакса".