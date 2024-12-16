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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Путин поставил задачу наращивать выпуск робототехнических комплексов и беспилотных систем

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наращивания производства в России робототехнических комплексов и беспилотных систем различных типов, а также повышать их боевые и эксплуатационные характеристики.

"Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. В начале спецоперации у нас были проблемы в этой сфере, некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в понедельник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день "ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска". "Надо и дальше повышать их боевые и эксплуатационные характеристики", - отметил президент РФ.

Не менее важно, добавил он, обучать операторов таких комплексов, готовить их по программам, разработанным на основе опыта реальных боевых действий.

Владимир Путин
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