"ЛУКОЙЛ" отметил, что его поставки по Черному морю идут по графику

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Поставки "ЛУКОЙЛа" по Черному морю идут согласно графику, инцидентов не зафиксировано, заявили журналистам в компании.

"ЛУКОЙЛ" внимательно следит за предупреждениями профильных органов об ухудшении погоды и уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности в регионах деятельности, в частности следует предписаниям властей по ограничению навигации по каналам: Волго-Балтийскому – с ноября и Волго-Донскому каналу – с начала декабря", - добавили в НК.

Как сообщалось, 15 декабря в МЧС поступило сообщение о том, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера с грузом мазута – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Спасатели эвакуировали членов экипажа судов, один из них погиб. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении режима повышенной готовности в четырех населенных пунктах региона после разлива нефти из танкеров, потерпевших крушение.

"На данный момент пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале. Он отметил, что обратился к федеральным органам власти для усиления мер по недопущению попадания мазута на берег. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов считает преждевременным говорить о количестве попавшего в Черное море мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, на поверхности воды пятен пока не обнаружено.