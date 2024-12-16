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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

В Екатеринбурге из-за аварии ограничили подачу тепла в 43 многоквартирных дома

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На севере Екатеринбурга в Орджоникидзевском районе прорвало трубопровод теплоснабжения, два человека пострадали, ограничена подача горячей воды в десятки жилых домов, сообщает прокуратура Свердловской области.

"В результате аварийной ситуации подача горячего водоснабжения временно ограничена в 43 многоквартирных домах в Орджоникидзевском районе города Екатеринбург, в которых проживают около 4 тыс. жителей. В домах снижены параметры теплоснабжения. В настоящее время специалистами АО "ЕТК" проводятся ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, коммунальная авария произошла на перекрестке улиц Шефская и Красных командиров. В результате горячая вода начала вытекать на поверхность, затапливая дорогу. Образовался провал грунта. В яму провалилась легковая машина, ее водитель успела выбраться наружу.

Пострадали два человека, переходившие дорогу, - 18-летний юноша и восьмилетняя девочка. По предварительным данным, юноша получил ожоги ног второй и третьей степени и был госпитализирован.

По информации синоптиков, сейчас температура воздуха в городе составляет минус 5 градусов.

Екатеринбург
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