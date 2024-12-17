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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Командующий РВСН сообщил о планах испытательных пусков новых МБР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России в рамках испытаний новых комплексов запланировали пуски ракет на максимальную дальность, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В рамках проведения государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Каракаев сообщил, что пуски на максимальную дальность в современной России проводились, чтобы оценить характеристики ракетных комплексов.

"Они осуществляются в акваторию Тихого океана. В соответствии с тактико-техническими заданиями Минобороны России, это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты", - заявил Каракаев.

Минобороны РФ Сергей Каракаев РВСН
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