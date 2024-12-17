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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Белоусов заявил, что в РФ работают над созданием перспективных стратегических ракет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав Ракетных войск стратегического назначения с профессиональным праздником и выразил особую признательность ученым и конструкторам, разрабатывающим перспективные образцы этого типа вооружения.

"Особой признательности заслуживают ученые, конструкторы и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, которые активно работают над созданием современных командных пунктов и перспективных образцов стратегического ракетного вооружения", - говорится в поздравительном приказе Белоусова, приуроченным ко Дню РВСН.

Также министр обороны в поздравлении заявил, что личный состав войск "постоянно совершенствует свои умения и навыки, успешно осваивает новое оружие и технику, круглосуточно несет боевое дежурство".

"Высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге воинов-ракетчиков позволяют им качественно выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки", -заявил Белоусов.

2 сентября Белоусов сообщил, что РВСН получают на вооружение самые современные комплексы.

"Для поддержания высокой боеготовности они оснащаются современными и перспективными ракетными комплексами, такими как "Авангард", "Сармат", "Ярс", - заявил он.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил.

Андрей Белоусов РВСН Сармат Ярс
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