Российские десантники овладели опорным пунктом ВСУ в Часовом Яре в ДНР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские десантники при поддержке бронегруппы штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в Часовом Яре, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка при поддержке бронегруппы на БМД-2 и БМД-4М, огня артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в городе Часов Яр Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, в ходе разведки десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства украинской армии.

"В результате контрбатарейной борьбы, артиллерия, соединения и расчеты ударных БПЛА подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления с укрытиями для личного состава ВСУ", - говорится в релизе

Десантники выполнили точные удары, подавили огневые средства с нескольких направлений и под прикрытием бронегруппы на БМД-2 и БМД-4М пошли на штурм, сказали в министерстве.

По его данным, в результате штурма часть украинских военнослужащих бежала, остальные сдались в плен.