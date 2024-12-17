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Часть Курска осталась без электричества из-за короткого замыкания на подстанции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Короткое замыкание на подстанции привело к отключению энергоснабжения потребителей части города Курска, сообщил его мэр Игорь Куцак.

"Ночью из-за короткого замыкания произошло аварийное отключение электроэнергии в районе КЗТЗ и Цыганского бугра. Аварийные бригады переключили на резервное питание часть многоквартирных и частных домов. Отключены район улиц Сумская, Заводская, Ольшанского, Пигорева, Моква, частично теплопункт №9 и детский сад №54", - написал Куцак в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что в зону отключения попали 64 многоквартирных дома и часть частного сектора.

Ориентировочный срок устранения аварии - до конца дня. Ведутся работы по замене двух опор электропередачи.

На время работ социальные объекты обеспечат индивидуальными резервными источниками питания.

Курск Игорь Куцак
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