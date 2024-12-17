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ФАС раскрыла картель на 15 млрд руб. при строительстве дорог в двух регионах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельное соглашение с участием трех компаний на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях.

Как сообщила пресс-служба ведомства, общая сумма государственных контрактов в рамках торгов составила 14,92 млрд рублей.

"Служба установила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "ДорМост", ООО "СтройЮгРегион" и ООО "АНТ". Организации, занимающиеся строительством, ремонтом и реконструкцией дорог в указанных регионах, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 28 торговых процедурах", - говорится в сообщении ФАС.

Участникам картеля грозят оборотные штрафы.

Часть торгов, как отметили в антимонопольной службе, проходила в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

ФАС Краснодарский край Ставропольский край
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