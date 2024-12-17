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ВС решил, что суды обязаны по своей инициативе снижать завышенную неустойку для граждан

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Суды должны сами инициировать проверку на соразмерность заявленной к взысканию неустойки с физического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью, говорится в опубликованном определении Верховного суда (ВС) РФ.

Его вынесла судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ в деле о несостоятельности Александра Стрекача. Этот процесс инициировал в 2021 году Павел Лесин, у которого Стрекач, согласно расписке, взял весной 2020 года в долг 6 млн рублей, из которых 3 млн рублей обязался вернуть до 1 июля, а остаток - до 1 августа того же года. Неустойка за неисполнение обязательств, согласно договору, была установлена в размере в 1% в день от суммы, которая не была погашена в срок. Обстоятельства оформления займа в материалах дела не приводятся.

Суд признал Стрекача банкротом в июле 2023 года, ввел процедуру реализации имущества, свидетельствуют материалы банкротного дела.

Судя по всему, Стрекач совсем не погашал долг - Лесин, по крайней мере, попросил суд включить в реестр требований всю сумму долга - 6 млн рублей. Кроме того, он заявил к включению проценты за пользование денежными средствами на сумму 1,15 млн рублей и 40,83 млн рублей неустойки.

Арбитражный суд Московской области с этим согласился, отметив, что от должника возражений по составу и размеру требования не поступило. Апелляция и кассация поддержали эту позицию.

Однако Стрекач обратился в ВС РФ, настаивая, что суды в его случае должны были самостоятельно вынести на обсуждение вопрос о завышении неустойки.

С этим аргументом согласилась СКЭС ВС РФ. "Если должником является физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем и не осуществляющее предпринимательскую деятельность) и заявленная к взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по своей инициативе выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности", - говорится в определении ВС РФ. Соответствующее правило содержится в пункт 71 постановления пленума ВС РФ от 24 марта 2016 года N7.

По мнению СКЭС ВС РФ, предоставленная суду возможность снижать неустойку в случае ее чрезмерности "является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки".

Однако в рассматриваемом споре суды не стали оценивать размер заявленной неустойки, хотя она превышает сумму основного долга более чем в шесть раз. В связи с этим СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов в части включения в реестр требований неустойки в 40,83 млн рублей и отправила спор на новое рассмотрение.

Верховный суд РФ
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