Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Анновки в ДНР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Войска "Южной" группировки взяли под контроль населенный пункт Анновка в ДНР, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Войска группировки "Восток" продвигаются в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и в районах населённых пунктов Темировка, Великая Новосёлка, Гуляйполе и Новый Комар Донецкой народной республики. Отразили четыре контратаки противника", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

В ходе боёв группировки "Запад" и "Центр" улучшили позиции, говорится в сводке.

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