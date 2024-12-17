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Принят закон о реформе ЗПИФ для квалифицированных инвесторов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон о донастройке работы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов.

Документ (№557693-8) был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в феврале. В условиях повышенного интереса со стороны частных инвесторов к механизму ЗПИФ есть потребность в его более "гибкой настройке", отмечают его авторы. ЗПИФ для квалифицированных инвесторов сейчас характеризуются сложностью и высокой "зарегулированностью", пишут они в пояснительной записке к документу.

Законом увеличивается максимальный срок жизни ЗПИФ с 15 до 49 лет, допускается возможность изменения фонда с "квального" на "неквальный" и разделение паев на классы.

Правила доверительного управления фондом теперь могут предусматривать выдачу паев нескольких классов с разной комбинацией прав пайщиков. Например, могут предполагать большее количество голосов на общем собрании владельцев инвестпаев. Если паи определенного класса не предоставляют право голоса при принятии решения по вопросам компетенции общего собрания, то должно предусматриваться право их владельцев на получение дохода от доверительного управления этим фондом.

Правила доверительного управления фондом c паями разных классов не могут предусматривать неполную оплату при их выдаче. Также должны предполагаться одинаковые условия выдачи, погашения и отчуждения паев одного класса.

Изменение типа фонда с паями разных классов не допускается. Паи фондов для квалифицированных инвесторов нельзя рекламировать и предлагать неограниченному кругу лиц.

Повышение максимального срока жизни таких фондов, которые зачастую реализуют масштабные долгосрочные инвестиционные проекты, даст возможность синхронизировать сроки проекта и период существования ЗПИФ, отмечал ранее Банк России. При возможности переквалифицировать фонд якорные квалифицированные инвесторы смогут выйти из проекта после завершения его рисковой стадии (например, после ввода в эксплуатацию построенного торгового центра), а неквалифицированные инвесторы – зайти и получать регулярный доход от сдачи в аренду построенного объекта.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений.

Госдума
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