Депутаты уточнили подход к расчету экспортной пошлины на нефть в случае ее введения

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в закон о Таможенном тарифе, которые уточняют правила применения экспортной пошлины на нефть, в случае если правительство РФ решит воспользоваться правом на ее введение.

Расчет экспортной пошлины на нефть больше не отражает динамику цен на европейских рынках нефти (Средиземноморье, Роттердам, Северное море), а в расчет цены марки Urals включены дисконты при поставках в российские порты. По просьбе нефтяных компаний отдельно прописываются категории налогоплательщиков, которые не попадут под действие экспортной пошлины, даже если правительство воспользуется своим правом на введение, это - новые месторождения нефти и плательщики НДД.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№718154-8).

Экспортная пошлина на нефть была обнулена с 1 января 2024 года в рамках завершения налогового маневра. Пошлина обнулялась за счет корректирующих коэффициентов к максимальной ставке вывозной таможенной пошлины: в 2019 г. - 83,3%, в 2020 г. - 66,7%, в 2021 г. - 50%, в 2022 г. - 33,3%, в 2023 г. - 16,7%, в 2024 г. - 0% (это указано в пункте 4.1 статьи 3.1 закона о Таможенном тарифе).

Однако у правительства остается право временно вводить пошлину, если цена на нефть Urals вырастет более чем на 15% за три мониторинговых периода (три месяца). Пошлина начнет применяться при цене Urals выше $182,5 за тонну и будет рассчитываться как $29,2 за тонну плюс 45% от превышения этой цены (это право закреплено в п. 6.2 статьи 3.1 закона о Таможенном тарифе).

В рамках первого чтения законопроект, предложенный правительством, предлагал убрать из закона о Таможенном тарифе упоминание, что от вывозной таможенной пошлины освобождается нефть, добытая на новых морских месторождениях углеводородного сырья. Одновременно внесенный законопроект убирал упоминание о том, что применяется нулевая пошлина для нефти, добытой с месторождений, перешедших на НДД.

В пояснительной записке правительство отмечало, что законопроект носит технический характер, так как после завершения налогового маневра и обнуления экспортной пошлины на нефть для всех экспортеров, нефтяники продолжают обосновывать перед налоговиками применение нулевой пошлины на новые месторождения и НДД, в то время как в этом нет необходимости.

При этом нефтяные компании обратились в правительство и Госдуму с просьбой найти такой вариант, при котором из закона все же не будет убрано упоминание о льготах по экспортной пошлине для новых нефтяных месторождений и НДД, так как если правительство воспользуется правом пошлины ввести, то эти месторождения под них попадут.

В итоге депутаты учли замечания нефтяников и прописали в законопроекте норму о том, что в случае если правительство воспользуется правом на введение экспортной пошлины, то для новых морских месторождений нефти и месторождений, перешедших на НДД, будет применяться нулевая ставка экспортной пошлины.

Одновременно депутаты предложили новый расчет экспортной пошлины на нефть, в случае если правительство воспользуется своим правом на ее введение. В законопроект были введены зеркальные изменения, сделанные ранее для расчета Urals для налогов: убирается ориентировка на европейские рынки нефти (средиземноморский, роттердамский и Северное море, цена "North Sea Dated"), при этом в расчете цены Urals предлагается учитывать котировки в портах Приморска (Urals FOB Primorsk), Новороссийска (Urals Med Aframax FOB Novorossiysk) с дисконтом в 22% и в Козьмино (ESPO blend FOB Kozmino) с дисконтом в 78%.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 г.