Возможность таможенного декларирования с одной товарной позицией продлили на год

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон о таможенном регулировании, которая продлевает до 1 января 2026 г. срок, когда импортеры могут декларировать одну товарную позицию в случае ввоза многокомпонентного оборудования различными товарными партиями.

Упрощенная процедура была введена в марте 2022 г. и подразумевает возможность таможенного декларирования товаров с указанием одной товарной позиции в соответствии с ТН ВЭД, поставляемых с компонентом комплектно или в разобранном виде и предъявляемых одновременно таможенному органу без внесения изменений в ранее выданное решение о классификации в случае выдачи такого решения о классификации до 1 июля 2022 г.

Ранее действовала норма о том, что компоненты товара должны ввозиться на территорию РФ в рамках одной внешнеэкономической сделки. При введении нормы авторы отмечали, что возможность декларирования товаров с одной товарной позицией упрощает процесс таможенного оформления, поддерживает производственные процессы и обеспечивает непрерывность поставок, что позволяет компаниям более гибко управлять своей логистикой, особенно если оборудование поставляется в разобранном виде или частями.

Принятый в третьем чтении закон также позволяет любому заинтересованному лицу направлять запрос на предварительное решение о классификации товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) от имени декларанта.

Сейчас процедура получения предварительного решения о классификации по ТН ВЭД гораздо более сложная - запрос с заявлением в таможенные органы на получение предварительного решения о классификации товаров может направить только сам декларант, либо надлежащим образом уполномоченный таким лицом представитель. Если заявление подается уполномоченным представителем, то его полномочия должны быть подтверждены в порядке, определенном гражданским законодательством РФ. При этом декларантом товаров, в отношении которых получается предварительное решение, может выступать только лицо, уполномочившее этого представителя.

ТН ВЭД - это система классификации товаров, используемая для учета и контроля внешнеэкономической деятельности. Она представляет собой перечень кодов, которые присваиваются различным товарам для таможенного оформления, статистики, налогообложения и других аспектов внешнеэкономической деятельности. Преимущество предварительного решения в том, что при декларировании товаров можно использовать указанные в нем коды.

Аналогичные изменения - замену официальных представителей на любое заинтересованное лицо - предлагается внести и для заявления о получении предварительного решения о происхождении товаров.

Закон вступит в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.