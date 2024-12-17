Маркетплейсы обяжут рядом с товаром публиковать ссылку на реестр сертификатов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который обязывает продавцов (владельцев агрегаторов) с 1 сентября 2026 г. предоставить покупателю ссылку на реестр сертификатов и деклараций в описании товара.

Законопроект (№594254-8) был внесен в парламент в апреле группой депутатов и сенаторов в июле. Изначально предполагалось, что норма заработает с сентября текущего года.

Поправки вносятся в закон "О защите прав потребителей". Согласно пояснительной записке, не все продавцы сейчас рядом с товаром обязаны размещать ссылку на то, что он соответствует всем требованиям и включен в единый реестр выданных сертификатов соответствия. В итоге потребитель вынужден сам искать эту информацию.

В случае, если реализуемая продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, владелец агрегатора должен в описании товара указать это. Новое регулирование предлагается не распространять на продажу товаров, бывших в употреблении, и в случае заключения договора купли-продажи на территории торгового объекта.