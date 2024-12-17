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Мантуров назвал стабильным спрос на российское вооружение за рубежом

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская военная техника пользуется стабильным спросом у зарубежных заказчиков, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом он сказал в приветствии участникам вручения премии "Золотая идея", его слова зачитали на церемонии.

"Россия, имея один из самых современных оборонно-промышленных комплексов в мире и обладая передовым научным потенциалом, готова предложить образцы техники, которые традиционно пользуются стабильным спросом у зарубежных заказчиков. Их отличают надежность в эксплуатации, неприхотливость к климатическим условиям, а также высокая ремонтопригодность", - заявил Мантуров.

По его словам, российская военная техника и вооружение доказали свою эффективность в реальных боевых условиях, в том числе и в ходе специальной военной операции.

Среди лауреатов премии: Омское ПО "Полет" - за замкнутый цикл производства универсальных модулей семейства ракет-носителей "Ангара"; коллектив концерна "Калашников" - за создание снайперской винтовки Чукавина; "Красногорский завод им. С.А.Зверева" - за адаптацию Ми-28 для работы с ПТРК; авторский коллектив "Северного ПКБ" и "Объединенной судостроительной корпорации" - за индустриальное сотрудничество с иностранными заказчиками по строительству на верфях военно-морской техники.

Денис Мантуров Калашников ФСВТС Ангара ОСК
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