Суд признал экстремистской и запретил Сайентологическую церковь Петербурга

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд запретил по требованию прокуратуры местное объединение сайентологов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства северной столицы во вторник.

"В целях защиты интересов государства, общества и неопределённого круга лиц прокуратура города обратилась в суд с иском о признании религиозной группы "Сайентологическая церковь города Санкт-Петербурга" экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ. Судом требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Прокуратура установила, что сайентологи функционировали в Петербурге длительное время, деятельность их организации была направлена "на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, осуществление призывов к отказу от соблюдения общественных правил и законов", говорится в сообщении.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга уточняет, что иск был подан к одному из лидеров местных сайентологов Ивану Мацицкому (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму) и незарегистрированной религиозной группе "Сайентологическая церковь города Санкт-Петербурга".

Представители ответчиков возражали против удовлетворения иска, отметив, что группа прекратила существование в 2022 году.

В 2023 году суд вынес обвинительный приговор пяти фигурантам дела петербургских сайентологов, в том числе Мацицкому, признав виновными (в зависимости от ролей) в возбуждении ненависти или вражды, участии в экстремистском сообществе, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Все фигуранты были оштрафованы на крупные суммы.