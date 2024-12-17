Дума приняла закон об упрощении порядка проведения аукционов на госземли

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, упрощающий процедуры торгов по передаче в аренду и собственность государственных и муниципальных земельных участков.

"Законопроект связан с сокращением ряда сроков, упрощением процедур, а также направлен на сокращение возможностей сговоров, ценовых сговоров, которые у нас сегодня иногда проявляются на бумажных аукционах", - отметил зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

Законопроектом предлагается сократить срок, в течение которого должно размещаться извещение о проведении аукциона до даты проведения аукциона (до 14 дней), установить право субъектов определять необходимость опубликования такого извещения, установить возможность уполномоченному органу вносить в извещение о проведении аукциона изменения, не связанные с существенными условиями договора, до даты окончания приема заявок на участие в аукционе.

Также до 14 дней предлагается сократить срок подписания проекта договора направленного победителю аукциона.

Помимо этого, организаторы торгов получат право вносить изменения в извещения о проведении "земельных" торгов до окончания приема заявок. Такие изменения не должны затрагивать существенные условия договоров, речь идет только об исправлении технических ошибок.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и аукциона на право заключения договора аренды такого участка, начал действовать в 2015 году, и в настоящее время назрела необходимость его корректировки.

"В настоящее время с учетом результатов правоприменительной практики (в части проведения "земельных" торгов - ИФ) выявлена необходимость его корректировки, - говорилось в пояснительной записке. - В частности, в ряде случаев предусмотренные Земельным кодексом сроки осуществления отдельных процедур, связанных с проведением аукционов, являются избыточными".

Сейчас для проведения имущественных торгов используется ГИС "Торги" (Torgi.gov.ru). Сами процедуры проводятся на восьми электронных торговых площадках (ЭТП) для госзакупок.

Летом 2018 года правительство утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП - восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка Газпромбанка").

На этих площадках в обязательном порядке проводятся все госзакупки и часть закупок госкомпаний (закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства), а также в 2022 году на эти ЭТП были переведены различные виды торгов госимуществом. Причем изначально имущественные торги ЭТП должны были проводить на безвозмездной основе. С марта прошлого года правительство РФ разрешило площадкам взимать плату за "земельные" торги в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, но не более чем 5 тыс. рублей.

По данным ГИС "Торги", в 2023 году было проведено 116 тысяч "земельных" торгов с начальной ценой 10 млрд рублей. По результатам торгов итоговая цена выросла до 35 млрд рублей. К текущем году (на 17 сентября) было проведено 80,3 тыс. "земельных" торгов на 26,7 млрд рублей при начальной цене в 7,5 млрд рублей.