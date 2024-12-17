Член комитета Думы выступил за запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Зампредседателя думской группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз, член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев выступил за законодательное ограничение продажи алкоголя людям младше 21 года.

"Мы обязательно должны добиться повышения до 21 года возраста (сейчас 18 лет - ИФ), с которого можно будет покупать любой алкоголь", - сказал Хамзаев журналистам во вторник.

Кроме того, депутат выступил против продажи так называемого детского шампанского, потому что оно "программирует ребенка на потребление алкоголя с малых лет".

Хамзаев также считает, что "справедливо и правильно будет, если рабочая группа добьется, чтобы весь рынок табачной продукции был лицензирован".

При этом, по его словам, любая антиалкогольная и антитабачная инициатива должна выноситься на общественное обсуждение.

Хамзаев отметил, что почти все, что рабочая группа предложила ранее, в 2024 году было на 80 процентов выполнено. "В частности, сегодня мы приняли хороший законопроект о снятии моратория на непроверку бизнеса, продающего алкоголь и табак. Также о запрете наливаек в многоквартирных домах, и это жизненная инициатива, которая находит поддержку в регионах", - сказал депутат.

В свою очередь первый заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев (фракция СЗРП) призвал усилить уголовную и административную ответственность за нарушения в сфере продажи алкоголя и табака.

Руководитель группы, вице-спикер Госдумы Шолбан Кора-оол отметил, что в рабочую группу входят представители всех пяти думских фракций.