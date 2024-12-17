Силуанов отметил, что товарооборот с другими странами не снизился на фоне санкций

Также, по его словам, не снизился уровень расчетов участников внешнеэкономической деятельности

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Уровень расчетов и платежей участников внешнеэкономической деятельности, а также товарооборот России с другими странами в 2024 году не снизился к 2023 году даже с учетом введенных санкций, сообщил министр финансов Антон Силуанов после стратегической сессии по вопросу развития финансовых инструментов и платежно-расчетной инфраструктуры.

"Говорили много о расчетно-платежной ситуации, говорили о необходимости задействования цифровых финансовых активов, задействования инструментов, законодательство по которым позволяет вести расчеты в рамках трансграничных платежей. Это помимо цифровых финансовых активов, криптовалют. Мы говорили о необходимости задействования клиринговых платформ, чтобы обеспечить участников внешнеэкономической деятельности возможностью рассчитываться за товары и услуги", - сказал он.

"Констатировали, что несмотря на введенные санкции уровень расчетов, платежей и товарооборота не уменьшен по сравнению с соответствующими периодами прошлого года", - отметил министр.

Также, по его словам, участники стратсессии обсуждали "целый ряд мер по созданию длинных денег в экономике, привлечению ресурсов граждан и бизнеса в новые инструменты, которые бы позволяли реинвестировать эти средства из сбережений в новые инвестиции, создавать новые стимулы для привлечения таких финансов".

"У нас есть планы по созданию дополнительной линейки инструментов, которые способствовали бы трансформации сбережений в инвестиции, а также созданию новых рабочих мест, новой экономики", - сказал Силуанов.