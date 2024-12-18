Вся территория России покрыта снегом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Снежный покров образовался на всей территории России, но к концу недели территория, покрытая снегом, сократится до 98-99%, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снег сейчас покрыл всю территорию России за счет того, что прошли интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах", - сказал Вильфанд.

Но, по словам научного руководителя Гидрометцентра, к концу недели "будут освобождаться от снега некоторые островки в Краснодарском крае, но снегом будет покрыто 98-99% территории".